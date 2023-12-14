الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة فيوتشر القادمة بعد التعادل مع سيراميكا

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

يستعد فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو لمباراته القادمة بالبطولة الكونفدرالية بعد تعادله المثير امام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة بالكونفدرالية

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع.

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ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.

 

تعادل سيراميكا مع فيوتشر

وخطف فريق سيراميكا تعادلا قاتلا من مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 1/1، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4.

واحتسب السيد منير حكم المباراة 15 دقيقة وقت بدل ضائع خلال المباراة، منهم 6 دقائق في الشوط الأول و9 في الثاني.

وحصد محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1/1.

ترتيب فيوتشر وسيراميكا بالدوري المصري

وبهذه النتيجة، يرفع فريق سيراميكا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، كما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

 

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط دفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، محمد ربيعة، بيلو، علي زعزع، محمد محمود، كجالي درامي، أحمد عاطف، عمر السعيد.

 

فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله  كانو في الدقيقة 65 من المباراة.


وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

1- اتحاد العاصمة 9  نقاط.

2- فيوتشر 6  نقاط.

3- الهلال الليبي  3.

4- سوبر سبورت  0.

كأس السوبر المصري

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر ترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر المصري المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي بطل الدوري والكأس وبيراميدز وصيف الكأس والدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي..

ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة 

وكان قد تم تأجيل مواجهة مودرن فيوتشر والمصري والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

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