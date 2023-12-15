لابورتا: برشلونة ينافس على الألقاب الأربعة هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جلسة رئيس برشلونة مع اللاعبين بعد ختام مشوارهم بالخسارة في آخر مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودعا خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الفريق للاتحاد مع بعضهم، بهدف تخطي تعثرات الفترة الأخيرة، أملا في مواصلة المنافسة على جميع الألقاب.

وتعرض البارسا للخسارة في ختام مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام رويال أنتويرب، لكن ذلك لم يؤثر على تأهله كمتصدر إلى دور الـ16.

وخلال تجمع اللاعبين والطاقم الفني مع الإدارة على العشاء، مساء الخميس، قال لابورتا: "رغم خيبة الأمل الرياضية، وهي جزء من العالم الذي نعيش فيه، إلا أننا لن نستسلم، وسنظل فخورين بتمثيل أفضل ناد في العالم".

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وأضاف: "سنمضي نحو المنافسة في البطولات الأربع، السوبر والكأس والليجا ودوري الأبطال".

وطلب رئيس النادي الكتالوني من الجميع، مؤازرة اللاعبين والمدرب، تشافي هيرنانديز، أكثر من أي وقت مضى، مضيفا: "نحن قادرون معا على تحقيق ما نهدف إليه".

يذكر أن برشلونة خسر هذا الموسم بعض المباريات المهمة، مثل مواجهتيه ضد ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني.

انتهت مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وتحددت الفرق التي تأهلت لدور الـ16، كما تم التعرف على الأندية التي احتلت الترتيب الثالث في المجموعات وانتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

ستجرى قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.

نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات

لانس (2) - (1) إشبيلية

أيندهوفن (1) - (1) أرسنال

مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ

كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي

نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا

يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد

ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا

لايبزيج (2) - (1) يونج بويز

سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو

سلتيك (2) - (1) فينورد

بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان

نيوكاسل (1) - (2) ميلان

بورتو (5) - (3) ساختار دونتسيك

رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة