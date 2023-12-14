الخميس 14 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

296 هدفا حصيلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد والسيتي بالعلامة الكاملة.. ومجموعة برشلونة "صفر تعادلات"

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهت مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وتحددت الفرق التي تأهلت لدور الـ16، كما تم التعرف على الأندية التي احتلت الترتيب الثالث في المجموعات وانتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

ستجرى قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل، في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

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أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.

بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، فيتو

نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات

لانس (2) - (1) إشبيلية

أيندهوفن (1) - (1) أرسنال

مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ

كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي

نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا

يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد

ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا

لايبزيج (2) - (1) يونج بويز

سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو

سلتيك (2) - (1) فينورد

بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان

نيوكاسل (1) - (2) ميلان

بورتو (5) - (3) ساختار دونتسيك

رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023 -2024 

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة والأخيرة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا 
1- بايرن ميونخ: 16 نقطة

2- كوبنهاجن: 8 نقاط

3- جالطة سراي: 5 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 4 نقاط


ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا 
1- أرسنال: 13 نقطة

2- آيندهوفن: 9 نقاط

3- لانس: 8 نقاط

4- إشبيلية: نقطتين


ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 
1- ريال مدريد: 18 نقطة

2- نابولي: 10 نقاط

3- براجا: 4 نقاط

4-  يونيون برلين  نقطتين
 

مانشستر سيتي، فيتو


ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 
1- ريال سوسيداد: 12 نقطة

2- الانتر: 12 نقطة

3- بنفيكا: 4 نقاط

4- ريد بول سالزبورج: 4 نقاط


ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 
1- أتلتيكو مدريد: 14 نقطة

2- لاتسيو: 10 نقاط

3- فيينورد: 6 نقاط

4- سيلتك: 4 نقاط


ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 
1- بورسيا دورتموند: 11 نقطة

2- باريس سان جيرمان: 8 نقاط

3- ميلان: 8 نقاط

4-  نيوكاسل يونايتد:  5 نقاط


ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 
1- مانشستر سيتي: 18 نقطة

2- لايبزيج: 12 نقطة

3- يونج بويز: 4 نقاط

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة


ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 
1- برشلونة: 12 نقطة

2- بورتو: 12 نقطة

3- شاختار: 9 نقاط

4- أنتويرب: 3 نقاط

برشلونة وأنتويرب، فيتو

الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج

المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو

ريال مدريد ومانشستر سيتي بالعلامة الكاملة

وتربع ريال مدريد علي قمة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بعد انتهاء الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

كما تربع مانشستر سيتي علي قمة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعدما أسدل الستار علي مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ريال مدريد ويونيون برلين، فيتو

296 هدفًا في دور المجموعات

شهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 296 هدفًا بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة.

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

الجولة السادسة: 49 هدفا

مجموعة برشلونة زيرو تعادلات

شهدت مجموعة برشلونة رقم خاص بعد إنتهاء دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024. 

ولم تشهد مجموعة برشلونة “المجموعة الثامنة ” في دوري أبطال أوروبا عدم تحقيق أي تعادل خلال المواجهات الستة للمجموعة بعكس جميع المجموعات السبعة الأخرى التي شهدت تعادلات.

وتأهل برشلونة وبورتو عن المجموعة لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما انتقل شاختار إلي ملحق الدوري الأوروبي.

3 فرق لا تعرف طعم الفوز في المجموعات

شهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، عدم تحقيق 3 فرق لأي فوز خلال مشوارهم هذا الموسم.

وجاء إشبيلية الإسباني بطل نسخة الدوري الأوروبي الموسم الماضي على رأس الأندية الثلاثة وهم إشبيلية الإسباني “المجموعة الثانية”، ويونيون برلين “المجموعة الثالثة”، والنجم الأحمر "المجموعة السابعة".

 

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