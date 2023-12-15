الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، عرض 20 فيلما وندوة نظرة على الجيل القادم

مهرجان الجونة السينمائي،
مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

يشهد اليوم الجمعة، ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، العديد من الفعاليات وعروض الأفلام المميزة، وذلك ضمن البرنامج الفني للمهرجان هذا العام، والذي يستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري. 

 

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم 

وضمن فعاليات اليوم الجمعة، ينظم المهرجان عدد من عروض الأفلام ضمن برنامجه الفني لهذا العام، وهي كالتالي: 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء

تشريح سقوط

51 دقيقة

 

9:30 مساء

الأستاذ

115 دقيقة

 

قاعة أوديماكس

12:00 ظهرا

في يومنا

84 دقيقة

Advertisements

 

2:00 ظهرا  

الحد الأخضر

152 دقيقة

 

5:15 مساء

برج بالظلال

144 دقيقة

 

8:30  مساء

فيلم كينيدي

143 دقيقة

 

سي سينما 1

11:30 صباحا

أن نحلم ونموت

92 دقيقة

 

1:51 ظهرًا

باب الشمس - الرحيل

147 دقيقة

 

4:00 عصرًا

باب الشمس – العودة

135 دقيقة

 

7:30 مساء

زينات، والجزائر، والسعادة

57 دقيقة

 

9:00 مساء

بلاد ضائعة

98 دقيقة

 

سي سينما 2

12:30 ظهرًا

سبعة أشتية في طهران

97 دقيقة

 

2:45 عصرا

ق

93 دقيقة

 

5:15 عصرا

ماشطات

82 د

 

7:30 مساء

الرسم لأحلام أفضل

4 دقيقة

 

7:35 مساء

وداعا طبرية

120 دقيقة

 

سي سينما 3

11:45 صباحا

من عبدول إلى ليلى

92 دقيقة

 

3:30 عصرا

لو أمكنني الغرق بسبات

98 دقيقة

 

6:00 مساء

جاين بكاميرا شارلوت

90 دقيقة

 

8:30 مساء

موت على ضفاف النيل

140 دقيقة

 

فعاليات جسر الجونة السينمائي 

وضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي يقام اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرًا ندوة بعنوان "نظرة على الجيل القادم" بالتعاون مع "مينتور" العربية. 

و تسلط الندوة الضوء على المواهب الشابة وتوفر منصة للإرشاد والنمو، بمشاركة عزيز زرمبة وكوثر يونس ودانييلا رحمة ومصطفى الششتاوي وفريدة زهران، وتديرها ثريا إسماعيل.

وفي تمام العاشرة مساء يقام حفل إطلاق منصة الجونة السينمائية، بحضور كوكبة من صناع السينما والنقاد. 

شاهد مشاركة النجوم في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

عرض فيلم "60 جنيه" لعمرو سلامة بحفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم فعاليات جسر الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي مهرجان الجونة

مواد متعلقة

شاهد مشاركة النجوم في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

افتتاح الدورة السادسة من الجونة السينمائي، الفلسطينية إليانا تغني "غصن الزيتون".. وسميح ساويرس يكشف سر إصراره على إقامة المهرجان

الأكثر قراءة

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

وست هام وبرايتون ورينجرز وأتالانتا يقتنصون صدارة المجموعات في الدوري الأوروبي

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات، والسبب هبوط أرضي وكسر مفاجئ

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بالحيرة والوقوع في الخطأ

المزيد
الجريدة الرسمية