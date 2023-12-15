فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، عرض 20 فيلما وندوة نظرة على الجيل القادم

يشهد اليوم الجمعة، ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، العديد من الفعاليات وعروض الأفلام المميزة، وذلك ضمن البرنامج الفني للمهرجان هذا العام، والذي يستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

وضمن فعاليات اليوم الجمعة، ينظم المهرجان عدد من عروض الأفلام ضمن برنامجه الفني لهذا العام، وهي كالتالي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء

تشريح سقوط

51 دقيقة

9:30 مساء

الأستاذ

115 دقيقة

قاعة أوديماكس

12:00 ظهرا

في يومنا

84 دقيقة

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2:00 ظهرا

الحد الأخضر

152 دقيقة

5:15 مساء

برج بالظلال

144 دقيقة

8:30 مساء

فيلم كينيدي

143 دقيقة

سي سينما 1

11:30 صباحا

أن نحلم ونموت

92 دقيقة

1:51 ظهرًا

باب الشمس - الرحيل

147 دقيقة

4:00 عصرًا

باب الشمس – العودة

135 دقيقة

7:30 مساء

زينات، والجزائر، والسعادة

57 دقيقة

9:00 مساء

بلاد ضائعة

98 دقيقة

سي سينما 2

12:30 ظهرًا

سبعة أشتية في طهران

97 دقيقة

2:45 عصرا

ق

93 دقيقة

5:15 عصرا

ماشطات

82 د

7:30 مساء

الرسم لأحلام أفضل

4 دقيقة

7:35 مساء

وداعا طبرية

120 دقيقة

سي سينما 3

11:45 صباحا

من عبدول إلى ليلى

92 دقيقة

3:30 عصرا

لو أمكنني الغرق بسبات

98 دقيقة

6:00 مساء

جاين بكاميرا شارلوت

90 دقيقة

8:30 مساء

موت على ضفاف النيل

140 دقيقة

فعاليات جسر الجونة السينمائي

وضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي يقام اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرًا ندوة بعنوان "نظرة على الجيل القادم" بالتعاون مع "مينتور" العربية.

و تسلط الندوة الضوء على المواهب الشابة وتوفر منصة للإرشاد والنمو، بمشاركة عزيز زرمبة وكوثر يونس ودانييلا رحمة ومصطفى الششتاوي وفريدة زهران، وتديرها ثريا إسماعيل.

وفي تمام العاشرة مساء يقام حفل إطلاق منصة الجونة السينمائية، بحضور كوكبة من صناع السينما والنقاد.