افتتاح الدورة السادسة من الجونة السينمائي، الفلسطينية إليانا تغني "غصن الزيتون".. وسميح ساويرس يكشف سر إصراره على إقامة المهرجان

مهرجان الجونة، افتتحت اليوم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد من نجوم وصناع السينما.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني وتجارب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها شعوب أخرى عبر التاريخ.

المغنية الفلسطينية إليانا تقدم أغنية غصن الزيتون في مهرجان الجونة

وشهد حفل الافتتاح تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون"،

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والأغنية من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية: "خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".

سميح ساويرس يكشف سر إصراره على إقامة المهرجان

وخلال كلمته قال رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مهرجان الجونة السينمائي: “أشكر جميع الحضور، ولكم أن تتخيلوا قد إيه الواحد هايب النهاردة بس بصراحة بعد الإنجاز المعمول هنا أنا سعيد إن يكون عندي الجرأة إني أعمل المهرجان السنة دي”.

وأوضح: "كان رأيي إن في ظل الظروف السيئة في المنطقة لازم نوري إننا عندنا حضارة وعندنا إخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا سينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس علشان ميطلعش الكلام إن دايما مفيش غير منظر واحد بيموت ناس، إنما فيه برضو شعب عايز يعيش وشعب يستاهل كل خير".

وتابع سميح ساويرس خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "أشكر كل الحضور وإن شاء الله نستمر في هذا المهرجان ونشوفكم كل سنة وأرجو السنة الجاية تكون أحسن من النهاردة".



الفنانة يسرا توجه رسالة للشعب الفلسطيني

من جانبها، قالت الفنانة يسرا في كلمتها: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملهوش عنوان، ده مش كلامي ده كلام الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وغناه الكينج محمد منير في فيلم للعبقري يوسف شاهين، حدوتة مصرية، اللي أنا شرفت إني مثلت فيه".

محمود حميدة: لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير

أما الفنان محمود حميدة فتحدث عن المسئولية التي نتقاسمها جميعا وهي مسئولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسانية ظلاما فالفنانون صناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة، ورواة القصص غير المروية والأصوات الصامتة وحاملي الحقائق غير المريحة".

وتابع: "من قصص اليأس نستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية لكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الانسانية وأملا في وجه الظلام".

تحية خاصة لروح أشرف عبد الغفور

وخلال الافتتاح قدم المهرجان تحية خاصة لروح الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن دنيانا مؤخرا، كما منح المهرجان جائزة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج المصري مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا.

عناية خاصة بفلسطين

ويولي مهرجان الجونة هذا العام عناية خاصة بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

برنامج نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

جسر الجونة السينمائي

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.



تاريخ مهرجان الجونة السينمائي





تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.

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