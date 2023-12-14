الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

شاهد مشاركة النجوم في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

يسرا.فيتو
يسرا.فيتو

شهد افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، حضور عدد كبير من النجوم للمشاركة في فعاليات الافتتاح. 

ومن أبرز النجوم الذين حضروا: النجمة الكبيرة يسرا، والفنان القدير طارق لطفي، والمخرج مروان حامد، والفنان الشاب نور النبوي، والفنان محمود حميدة، والفنان محمد فراج، والفنانة نجلاء بدر، والمخرج عمرو سلامة، والفنانة الأردنية صبا مبارك والفنان المصري العالمي أمير المصري.

كما تواجد المخرج والمؤلف عمر هلال، والفنانة سارة عبد الرحمن، والإعلامية إنجي على والكاتبة إنجى علاء والمنتج تامر محسن.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 
 

وشهد حفل الافتتاح هذا العام احتفاء خاصا بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

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برنامج نافذة على فلسطين


ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، ويتضمن برنامجا خاصا عن فلسطين تحت عنوان "نافذة على فلسطين".


وعنوان "نافذة على فلسطين" يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم ترو.  

 


ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع  مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.


كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

 


جسر الجونة السينمائي 
 

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، كشف عن تفاصيل برنامج جسر الجونة السينمائي هذا العام.


ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

 


وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.


مهرجان الجونة السينمائي 
 

تأسس الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.


ووصل المهرجان صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.


وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.


والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

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