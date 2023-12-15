الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

كيف تقدم شكوى في شركة طيران حال تلف حقيبة السفر

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

يتعرض أحيانًا الراكب خلال السفر بالمطار إلى فقدان حقيبة السفر، وعليه اتباع مجموعة من الخطوات لتقديم شكوى للشركة، والحصول على تعويض في حال عدم العثور عليها.

 

تلف أو فقد الأمتعة:

تعتبر "مصر للطيران" مسؤولة عن فقد الأمتعة أو التلف الذي يلحق بها، وذلك في حدود مبلغ يعادل 1.131 دولار من حقوق السحب الخاصة.

كما تعتبر مسؤولة في حالة الحقائب المسجلة حتى لو لم يكن هناك خطأ ومن جانبها، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا كانت الأمتعة معيبة.

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أما في حالة الأمتعة غير المسجلة فلا تعتبر الشركة الناقلة مسؤولة إلا إذا كانت على خطأ.


الشكاوى الخاصة بالأمتعة:

بالنسبة للأمتعة التي تتعرض للتلف، يجب على الراكب أن يقدم شكوى مكتوبة إلى "مصر للطيران" في أقرب وقت ممكن. ويجب تقديم هذه الشكوى في خلال 7 أيام في حالة الأضرار التي تلحق بالأمتعة المسجلة، وفي خلال 21 يومًا في حالة التأخير.

ويتم احتساب هذه الأطر الزمنية اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تسليم الأمتعة إلى الراكب ووضعها تحت تصرفه.

وإذا لم يتم تقديم الشكوى في خلال المدة المذكورة أعلاه، فلا تعتبر الشركـة الناقلة مسؤولة.


وتختلف حدود المسؤولية من شركة طيران لأخرى، ويرجى الاتصال بأي شركة من شركات الطيران الأخرى التي ستستخدمها لمعرفة سياساتها بشأن المسؤولية، وللحصول على شرح كامل لجميع الأحكام والشروط السارية، يرجى الرجوع إلى شروط النقل الخاصة بمصر للطيران.

تعتبر حقيبة المسافر عبارة عن دولاب مصغر لاحتياجاته، ويعتبر فقدان الحقائب أثناء رحلة السفر من أكثر الأشياء التي قد تعكر صفو الرحلة، أو فقدان أشياء خلال السفر والعودة أو تلف أشياء ثمينة.

 

الهدايا الخاصة بحقيبة السفر

لا تقم بلف الهدايا الخاصة بك لفة هدايا، ما دامت جميع الحقائب تخضع للتفتيش.

 

حمل الذهب في حقيبة السفر

يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار به، وضع أي شيء يمكن أن يتسرب داخل كيس من البلاستيك محكم الغلق.

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