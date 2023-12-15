الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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خارج الحدود

منظمة التحرير: مصر تعمل على توحيد البيت الفلسطيني والحفاظ على وحدتنا الوطنية

منظمة التحرير الفلسطينية،
منظمة التحرير الفلسطينية، فيتو

أخبار غزة الآن، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الفلسطينيين في أمس الحاجة لوقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في غزة، ومن أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

 

تعاطف المجتمع الدولي

وأضاف: "هناك تعاطف كبير من المجتمع الدولي معنا والتصويت الذي جرى بالأمس على القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في الأمم المتحدة بـ21 دولة صوّت لصالحه 153 دولة مقابل اعتراض 10 دول فقط".

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توحيد الموقف الفلسطيني

وتابع: إن مصر تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والحفاظ على وحدتنا الوطنية، "مصر تفتح أبوابها دائما من أجل رعاية أي اجتماعات فلسطينية لكل الفصائل دون استثناء، ونقف مع مصر والأردن موقفا واحدا لمنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة".

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

بعد إعلان حماس رغبتها في الانضمام لمنظمة التحرير، أبرز المعلومات عن السلطة الفلسطينية وتاريخ نشأتها

 

قال الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: لن نعلق على أي تصريح بشأن ملف المصالحة مع حماس مهما كانت طبيعته وموقفنا في منظمة التحرير واضح وهو إنهاء الانقسام.

 

انتخابات فلسطينية 


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": موقفنا واضح بشأن إجراء انتخابات تحقق وحدة الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح: ننتظر من حماس تقديم مقاربة سياسية لبدء حوار، ولابد من التوافق على خيار استراتيجي يحقق الشمول.

 

مقاربة سياسية مع حماس


وأضاف: توافقنا في القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير على أن ننتظر من حماس إجراء مقاربة سياسية تنظيمية لبدء الحوار، وحديث إسماعيل هنية حول انفتاح حماس رسالة إيجابية.

 

الخلاف بين الفصائل الفلسطينية


وأكد: نسعى إلى الوصول لصيغة وطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه وإنهاء الاحتلال، لافتًا إلى أن هناك من يتصيد الأخطاء ويسعى إلى استمرار الخلاف بين الفصائل الفلسطينية.

 

شرط عودة فتح لقطاع غزة


وأوضح: عودتنا لقطاع غزة مرهون بتوافق فلسطيني وانسحاب إسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل في غزة جعلت العالم يطالب بإقامة الدولة الفلسطينية.

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