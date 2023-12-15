الجمعة 15 ديسمبر 2023
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عقارات

تعرف على حصيلة النساء المستفيدات من مشروع الإسكان الاجتماعي

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

كشف صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الاسكان أن حصيلة المستفيدات من النساء من مشروع الإسكان الاجتماعي وصل لـ ٢٣% من إجمالي المستفيدين من المشروع.

 

وأوضح تقرير حديث للصندوق أن نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص، وصلت إلى 48.8% من إجمالي المستفيدين بالبرنامج الرئاسي الاسكان الاجتماعي -سكن لكل المصريين".

 

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الأحد المقبل مرحلة جديدة لشقق الإسكان المتميز، والشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترا حتى 93 مترا مربع، والشقق بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

 

والتقديم على الشقق من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

 

وحددت الوزارة أنظمة السداد للشقق وتصل جدية الحجز لـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة وعند الاستلام 10% ويتم تقسيط  الـ ٧٠٪ من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات كما تتيح الوزارة شراء الشقة بنظام  التمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان بأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي. الحالية بالبنوك. 


كما حددت الوزارة شروط التقديم على شقق وتتمثل في التالي: 

_ أن يكون المتقدم للحجز  مصري الجنسية.

 _ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح.

_ان يكون له اهلية التصرف والتعاقد.

_لا يحق للأسرة الواحدة  التقدم لحجز أكثر من شقة.

_ الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

 

كما أعلن  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 2023، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/ 12/ 2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/ 12/ 2023.

وأشار "الغيطي" إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك  لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه تم شن عدة حملات مكبرة على المخالفات، أسفرت عن تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ٢٨١ حي الأندلس ٢/٢، وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على المعدات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف الغيطي، أنه تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 365  بالمستثمرين الجنوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين بالحى الثالث.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه تم شن حملة أخرى للقضاء علي الإشغالات والتعديات شملت الحي الثالث " مول السرايا "، والحي الرابع بالتجمع الخامس، حيث تم إزالة التعديات والإشغالات، فضلا ًعن تحرير محاضر رسمية بالمخالفات لأصحاب المحال المخالفة المتعدية على حرم الطريق، وممرات المشاة.

وأوضح الغيطي، أن الحملات أسفرت أيضًا عن إيقاف أعمال بناء مخالفة لروف بالقطعة رقم (١٩٦ - بنفسج ١٢)، وقطعة " ٥٠  - بنفسج ٦ " بالتجمع الأول، بحضور مسئولي الجهاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال: تم رصد أعمال بناء مخالفة " تعديلات إنشائية " بناء بالردود الخلفي بقطعة رقم ( ٩٩ - الياسمين ٥)، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المواد والمعدات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار تلك الحملات لضبط الشارع، والقضاء على المخالفات بالمدينة.

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