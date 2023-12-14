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رياضة

الدوري الأوروبي، فوز فياريال وروما وسلافيا براغ وليفركوزن

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

حسم فريق فياريال الإسباني صدارة المجموعة السادسة في مسابقة الدوري الأوروبي عقب فوزه المثير بنتيجة 3-2 على مضيفه رين الفرنسي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وانقض فياريال على القمة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وبفارق نقطة أمام رين.

صدارة سلافيا براغ وليفركوزن وفوز روما

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براغ التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه سيرفيت السويسري، فيما تغلب روما 3-0 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

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وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، فيما تغلب كارباكا آجدام الأذربيجاني 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات.

واحتل كارباكا، المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده، الذي بقي في المركز الثالث، وتواجد هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد.

خسارة ليفربول من جيلواز

الدوري الأوروبي، حقق سانت جيلواز البلچيكي الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في اليورباليج.

سجل هدفي سانت جيلواز: محمد الأمين عمورة في الدقيقة 32، كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43، بينما سجل جاريل كوانساه هدف ليفربول في الدقيقة 40.

وكان قد حسم الريدز تأهلهم إلى الدور المقبل لبطولة الدوري الأوروبي برفقة تولوز الفرنسي.

وغاب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز بقرار من كلوب لإراحته.

 

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الدورى الأوروبي فياريال رين ليفركوزن روما سلافيا براغ

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