تعادل شتوتجارت وباير ليفركوزن في صراع صدارة الدوري الألماني

الدوري الألماني، انتهت مواجهة شتوتجارت وباير ليفركوزن، بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بينز ارينا، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

تقدم كريس فيهريش لاعب شتوتجارت بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 40، قبل أن ينجح فلوريان فيرتز في إدراك التعادل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 47.



تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني

أعلن تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق بايرليفركوزن، تشكيل فريقه لمواجهة شتوتجارت والذي جاء كالتالي:

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حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، جوناتان غلاو تاه، إدموند تابسوبا.

خط الوسط: جيريمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، ازيكويل بالاسيوس، اليخاندرو غريمالدو، أمين عدلي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: فيكتور بونيفاس.

ترتيب باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب الدورى الألمانى، فيما ارتفع رصيد شتوتجارت إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

فيما حقق فريق لايبزيج فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

تقدم لايبزيج بهدفه الأول بنيران صديقة، عن طريق رامي بن سبعيني بالخطأ في مرمى فريقه بطريق عند الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ثم تعادل نيكولاس سولي لدورتموند في الدقيقة 46، ثم عاود كريستوف بومجارتتر التقدم لفريق لايبزيج في الدقيقة 54، ثم عادل نيكلاس فولكروج التعادل لدورتموندي في الدقيقة 90، ثم خطف لايبزيج هدف الفوز الثالث في الدقيقة 91 عن طريق يوسف يولسن.

وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء لمدافع دورتموند ماتس هوملز في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين فقط، وهو ما منح الأفضلية الهجومية لصالح لايبزيج وسيطر على مجريات المباراة.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

مواجهة لايبزيج أمام بروسيا دورتموند يطلق عليها مباراة الست نقاط حيث احتل بروسيا دورتموند صاحب الأرض قبل المباراة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة تجمد رصيده عندها بعد الخسارة أمام لايبزيج اليوم، وخوضه 14 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وتلقى 23 آخرين.

أما فريق لايبزيج فيتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني حقق لايبزيج بفوز اليوم على دورتموند 29 نقطة من واقع 14 مباراة أيضا سجل خلالهم الفريق 34 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

تشكيل دورتموند

وأعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيلة فريقه لمواجهة لايبزج والتي ضمت كلًّا من:

حارس مرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكولاس زوليه – ماتس هوملز – نيكو شلوتربيك – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: صالح اوزكان – إيمري تشان – جوليان براندت.

خط الهجوم: ماركو رويس – بينوى جيتنز – نيكلاس فولكروج.

تشكيل لايبزيج

أما عن اختيارات ماركو روزه لتشكيلة لايبزيج لمواجهة بروسيا دورتموند فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

خط الدفاع: سيماكان - كلوسترمان - لوكيبا.

خط الوسط: هينريش - هيدارا - شلاجر - راوم.

وفي الهجوم: باومجارتنر - أوبيندا - تشافي سيمونز.