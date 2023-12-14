فيوتشر يتقدم على سيراميكا 0/1 بالشوط الأول في الدوري الممتاز

تقدم فريق مودرن فيوتشر على نظيره سيراميكا 0/1 في الشوط الأول، من مباراة الفريقين التي تقام على ملعب السلام، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط دفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

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خط الهجوم: مروان محسن.



ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، محمد ربيعة، بيلو، علي زعزع، محمد محمود، كجالي درامي، أحمد عاطف، عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا ضد فيوتشر



حراسة المرمى: محمد بسام.



خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري.



خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم.



خط الهجوم: محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي.

ترتيب فيوتشر وسيراميكا بالدوري المصري

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب السادس بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، في حين يحتل سيراميكا الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة.