الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا: يجب ربط الحكم في غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية محدثة ومجددة

جيك سوليفان، فيتو
جيك سوليفان، فيتو

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس خلال زيارته إلى إسرائيل، أنه يجب ربط الحكم في غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية "محدثة ومجددة".


إسرائيل تواصل عملياتها ضد حماس في غزة 

وأضاف  مستشار الأمن القومي الأمريكي في حديثه خلال زيارته إلى دولة الاحتلال، أن عمليات إسرائيل ضد حماس ستستمر لبعض الوقت.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى عقد هدنة إنسانية في قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع. 


وكشف تقرير إعلامي لشبكة السي إن إن، اليوم الخميس، أن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لتل أبيب.


وذكرت شبكة سي إن إن في تقريرها، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بشأن حماية المدنيين.

 

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وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تتابع انتقادات الديمقراطيين الأمريكيين بشأن الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

 

وأوضحت  الصحيفة الأمريكية  أن “هناك مخاوف من فقدان الدعم الشعبي الأمريكي ومن وقف إدارة بايدن التواصل علنا”.

 

تحذير شديد اللهجة من الرئاسة الفلسطينية لـ إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

 

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


ومنذ بدء العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال على أهالي غزة والذي يتواصل منذ أكثر من شهرين، بدأت تطفو خلافات على السطح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب حول مصير قطاع غزة بعد العدوان.


وبالرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، إلا أن هناك خلافا كبيرا بين إدارة الرئيس بايدن وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بقيادة نتنياهو.

 

وسلطت تقارير إعلامية كثيرة الضوء على التوترات الجديدة، خاصة بعدما طالبت إدارة بايدن نتنياهو بتغيير حكومته المتطرفة، مرجعة ذلك إلى الخلاف حول مصير قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

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