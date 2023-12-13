مديرية الصحة بالبحيرة تحصل على المركز الثاني بالجمهورية في علاج الجذور والجراحة

حصلت مديرية الصحة بالبحيرة، على المركز الثاني في فرعي علاج الجذور والجراحة على مستوى محافظات الجمهورية، فى المسابقة التى نظمتها الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لواء طبيب وليد السيسي.

وشاركت الإدارة العامة للأسنان بالمديرية، فى فرعين من فروع طب الأسنان(علاج جذور وجراحة وجه وفكين)، وحصلت الدكتورة ولاء شعبان محمد، من مستشفى الرحمانية المركزي على المركز الثاني، في علاج الجذور على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.

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كما حصل الدكتور محمد حربي من مستشفى كفرالدوار العام، على المركز الثاني في الجراحة على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا النجاح وقدم التهنئة والتحية والشكر للدكتورة غادة عمارة مدير عام الإدارة العامة للأسنان بالمديرية، ولجميع العاملين بالإدارة العامة للأسنان، مؤكدً أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير الخدمات الصحية، وأن المنظومة الصحية تلقى كل الدعم والاهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك العديد من الخدمات العلاجية والتثقيفية التى تقدمها ادارة الأسنان بالمحافظة لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة، ومنها جراحات الوجه والفكين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك تطويرا دائما ومستمرا للمنظومة الصحية بالبحيرة، واستحداث تخصصات جديدة، وتطوير الخدمات بأقسام الأسنان وأقسام جراحة الوجه والفكين بالمحافظة، وأن الجميع يحرص على تأدية الخدمات الطبية للمواطنين بوجه السرعة، دون الحاجة للتحويل، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.

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