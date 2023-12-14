الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

التحقيق في محاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

أرملة الإعلامي الراحل
أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي،فيتو

أمرت نيابة ٦ أكتوبر، بالتحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تعرض سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، لمحاولة اعتداء من إحدى السيدات بسلاح أبيض في منطقة 6 أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونفت في المحضر المقدم وجود أي علاقة بينها وبين السيدة التي قامت بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض “سكين”، وقالت إنها تفاجأت بسيدة في الطريق تحاول التعدي عليها وأنها نجت بأعجوبة منها.

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وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

 

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