الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

زوجة الراحل وائل
زوجة الراحل وائل الإبراشي، فيتو

قالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، إنها تعرضت لمحاولة اعتداء من إحدى السيدات بسلاح أبيض في منطقة 6 أكتوبر وتوجهت على الفور لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة.

ونفت في المحضر المقدم وجود أي علاقة بينها وبين السيدة التي قامت بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض “سكين”، وقالت إنها تفاجأت بسيدة في الطريق تحاول التعدي عليها وأنها نجت بأعجوبة منها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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عقوبة القتل الخطأ

تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


 

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.

 

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