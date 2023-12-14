الفلسطينية إليانا تغني "غصن الزيتون" في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، منذ قليل، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون".

أغنية غصن الزيتون

الأغنية من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية " خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".

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عناية خاصة بفلسطين في مهرجان الجونة

ويولي مهرجان الجونة هذا العام عناية خاصة بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.