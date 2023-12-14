الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

الفلسطينية إليانا تغني "غصن الزيتون" في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

مهرجان الجومة السينمائي،
مهرجان الجومة السينمائي، فيتو

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، منذ قليل، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون".

أغنية غصن الزيتون

الأغنية من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

 

وتقول كلمات الأغنية " خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".

Advertisements

عناية خاصة بفلسطين في مهرجان الجونة 

ويولي مهرجان الجونة هذا العام عناية خاصة بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

 

نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.  

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني

 

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الجونة السينمائي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي أفلام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

جيش الاحتلال يستخدم خدعة جديدة لتدمير أنفاق غزة

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية