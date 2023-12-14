فيوتشر في مهمة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدوري المصري، يلتقي فريق فيوتشر نظيره سيراميكا كليوباترا في الرابعة مساء اليوم الخميس بافتتاح لقاءات الجولة التاسعة في بطولة الدوري المصري الممتاز علي استاد السلام.

مباراة فيوتشر وسيراميكا

وكان آخر ظهور لفيوتشر بالدوري المصري أمام الزمالك بالجولة السابعة وهزم بثنائية نظيفة ويسعي للتعويض بمباراة اليوم للعودة للمربع الذهبي بالدوري.

أما سيراميكا فكان اخر ظهور له أمام إنبي بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز وفاز بنتيجة 4\2 ويسعي لتحقيقي الفوز لتاكيد جدارته بالتواجد بالمربع الذهبي

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القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب فيوتشر وسيراميكا بالدوري المصري

ويحتل فريق فيوتشر الترتيب السادس بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة في حين يحتل سيراميكا الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة.

الدوري المصري، يستعد فريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو لمباراته اليوم امام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد عودته للقاهرة قادما من الجزائر عقب هزيمته من اتحاد العاصمة الجزائري بالبطولة الكونفدرالية.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري شهدت تاجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.



فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله كانو في الدقيقة 65 من المباراة.



وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

ويستقبل مودرن فيوتشر على أرضه، اتحاد العاصمة في قمة الجولة الرابعة بدور المجموعات على ملعب السلام، 20 ديسمبر.

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط