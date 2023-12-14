بشارة يُوجِّه بتطوير دوحة الإسماعيلية وإنشاء حديقة مفتوحة

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالبدء في إنشاء حديقة الدوحة بالمسطح المخصص بمنطقة 24 أكتوبر والممتد من الدائري وحتى شارع مصطفى كامل، الفاصل بين 24 أكتوبر وعمارات المحافظة، والذي يحده من بحري منطقة 24 أكتوبر، ومن قبلي شارع وأبراج الدوحة على مسطح 17 ألف متر مسطح.

انشاء متنزه جديد

ووجَّه بشارة بقيام مديرية الطرق بإنشاء متنزه عام وموقع ترفيهي لأبناء المحافظة وزائريها.

لجنة لعمل تصميم للموقع

كما وجَّه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وأحد الاستشاريين المعتمدين بالاستقرار على التصميم النهائي للموقع.

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نقل المرافق المتعارضة مع الأعمال

وتقوم مديرية الطرق الآن بنقل المرافق المتعارضة مع الأعمال والتي توجد مسطحاتها داخل المسطح المخصص للأعمال، مثل كبلات الكهرباء وخطوط المياه وخطوط الغاز.

ومن جهة أخرى قامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق 2022/ 2023 والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي 17 مليون جنيه.

تطوير المشروعات

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالاسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة.

و وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى مكلفًا إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به.

بدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من 5 ديسمبر الجاري، وتنتهي الأعمال في 31 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المواطنين بشوارع مدينة الإسماعيلية، والاهتمام بإعادة الشيء لأصله واعتباره أولوية من أولويات مديرية الطرق بالمحافظة للحفاظ على الطرق وصيانتها.



قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من حفر وتركيب لكابل الكهرباء المغزي للوحة نادي النخيل بكل من شارع الفروسية وشارع بنها وشارع نادي النخيل.

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