الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة قناة السويس تدرب طلاب مدارس الإسماعيلية على الإسعافات الأولية (صور)

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس تدرب طلاب مدارس الإسماعيلية، فيتو

 أطلقت جامعة قناة السويس، 3 برامج تدريبية توعوية عن الإسعافات الأولية، استهدفت من خلالها تدريب طلاب مدارس محافظة الإسماعيلية، على إجراءات الإسعافات الأولية.  

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المدارس المستهدفة من برامج الإسعافات الأولية 

 وتم تطبيق حزمة برامج الإسعافات الأولية بمدارس السلام التجريبية للغات، والنيل التجريبية، والإعلام الرسمية المتميزة للغات، تضمنت محاضرات نظرية، وتدريبات عملية.  

جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو

 ومن جانبه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية، وحرصها الدائم على التوجه لأفراد المجتمع ببرامج التوعية وتعديل السلوك، والتثقيف الصحي، وغيرها من الموضوعات التي تتناول مشكلات وتحديات المجتمع بالعرض ومحاولة وضع الحلول.  

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جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو

المشرفون على البرامج 

وأشرف على تنفيذ البرامج التدريبية الدكتورة وفاء الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 

طرق التعامل مع المصابين 

 قامت بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الأول "طرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة"-  الدكتورة شيرين عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التمريض، تناولت خلاله شرحا عن أولويات الرعاية، والهدف من تعلم مهارات الإسعافات الأولية، كما أوضحت صفات المسعف، بالإضافة لنصائح قبل الشروع في القيام بالإسعافات الأولية للمصاب، إلى جانب تدريبا عمليا مع الطلاب. 

جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو

 وتناول البرنامج الثاني "كيفية تقديم الإسعافات الأولية للنزيف والجروح"، حيث قامت الدكتورة إيمان رجب المدرس المساعد بالتمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بعرض أسباب النزيف ومضاعفاته، والجروح وأنواعها، والتدريب على طرق إسعاف كل منهما. 

 

 كما تناولت الدكتور أميرة محمد الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض  بالبرنامج الثالث تدريبا عمليا مع الطلاب عن مبادئ الإسعافات الأولية، وأنواعها المختلفة، وقدمت شرحا عن مفهوم الإسعافات الأولية، طرق إسعاف الحروق واللدغات، الغرق، كما أوضحت أهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية، وتقديم المساعدة في الوقت المناسب. 

جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو

 أقيمت البرامج بإشراف تنفيذي للمهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
 

جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو
جانب من تنفيذ البرامج، فيتو

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