نقابة الصحفيين تعلن توافر 44 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز في العلمين الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

جاءت تفاصيل الوحدات كالتالي:



• عمارة 254 وحدات أرقـــام (1، 3،7، 8، 13، 19، 21، 22، 23، 24).

• عمارة 256 وحدات أرقــام (1، 2،3، 6، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 21، 22، 23، 24).

• عمارة 257 وحدات أرقـــام (1، 2،5، 13، 17، 21،22، 23، 24).

• عمارة 258 وحدات أرقـــام (1، 3، 8، 9، 13، 14، 17، 20، 21، 24).



ويقوم جهاز مدينة العلمين بحساب غرامات التأخير على الوحدات عند تخصيصها للصحفيين، نظرًا لطرحها أكثر من مرة وانتهاء المهلة المحددة للنقابة.

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ويبدأ التقديم والحصول على إذن الدفع بمركز الخدمات في الطابق الأول بأولوية السداد لغير المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل اعتبارًا من السبت (16/12/2023م) إلى الخميس (21/12/2023م).