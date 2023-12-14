نقابة الصحفيين تعلن توافر 44 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز في العلمين الجديدة
أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
جاءت تفاصيل الوحدات كالتالي:
• عمارة 254 وحدات أرقـــام (1، 3،7، 8، 13، 19، 21، 22، 23، 24).
• عمارة 256 وحدات أرقــام (1، 2،3، 6، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 21، 22، 23، 24).
• عمارة 257 وحدات أرقـــام (1، 2،5، 13، 17، 21،22، 23، 24).
• عمارة 258 وحدات أرقـــام (1، 3، 8، 9، 13، 14، 17، 20، 21، 24).
ويقوم جهاز مدينة العلمين بحساب غرامات التأخير على الوحدات عند تخصيصها للصحفيين، نظرًا لطرحها أكثر من مرة وانتهاء المهلة المحددة للنقابة.
ويبدأ التقديم والحصول على إذن الدفع بمركز الخدمات في الطابق الأول بأولوية السداد لغير المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل اعتبارًا من السبت (16/12/2023م) إلى الخميس (21/12/2023م).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.