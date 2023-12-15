الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

طريقة إلغاء خاصية تحديد موقع الهاتف بتطبيق سناب شات

سناب شات، فيتو
سناب شات، فيتو

يرغب عدد من مستخدمي تطبيق سناب شات إيقاف خاصية تحديد الموقع من أجل الحفاظ على الخصوصية، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف تطبيق سناب شات لتحديد الموقع حفاظًا على الخصوصية.  


إيقاف تحديد الموقع بتطبيق سناب شات

- يجب فتح تطبيق سناب شات سواء من جهاز آيفون أو أندرويد مع الضغط على أيقونة الملف الشخصي، ثم الضغط على أيقونة الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى.

- الاتجاه إلى  قسم (من يمكنه…)، ثم انقر على (مشاهدة موقعي)، الإعداد الافتراضي يتيح للأصدقاء فقط رؤية الموقع. 

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- في صفحة إعدادات الموقع، ستظهر مجموعة خيارات، لتغيير الإعداد الافتراضي، (أصدقائي) إلى (أصدقائي، باستثناء…) أو (فقط هؤلاء الأصدقاء) يتم النقر فوق أي من هذين الخيارين لتحديد الأسماء من قائمة جهات الاتصال في سناب شات.

-لتمكين وضع (Ghost) حتى لا يتمكن أحد من رؤية موقعك انقر فوق المفتاح الموجود أعلى الشاشة، ستظهر نافذة منبثقة تسمح  باختيار المدة، حيث يمكن تشغيل هذا مؤقتًا، لكن فى حال الرغبة في تشغيله إلى أجل غير مسمى فيتم تحديد (حتى الإيقاف).

-الرجوع إلى الصفحة الرئيسية حيث تكون الكاميرا قيد التشغيل ويمكن التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، والسحب لأسفل لفتح الخريطة.


توقف التتبع في سناب شات 

- سيتم تمييز الموقع بشبح سناب شات باللونين الأزرق والأبيض، إذا كان المستخدم  في هذا الوقت (خاصًا)، حيث يتيح ذلك  معرفة توقف تتبع الموقع بنجاح، حيث  يمكن النقر على رمز الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى للانتقال مباشرة إلى صفحة إعدادات الموقع. 

وسناب شات  هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد. عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها «لقطات». 

ويعين المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك تُحذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات، أيضًا لكن تم برمجة بعض التطبيقات التي تقوم بحفظ الفيديو المعروض عن طريق مبدأ بسيط وهو اختراق سناب شات بطريقة بسيطة بشكل متكرر. تعرض التطبيق لمحاولات استحواذ من عدة شركات. يتميز باللون الأصفر في كافة إعلاناته ودعاياته.

واعتبارًا من مارس 2020، بلغ عدد مستخدمين سناب شات 229 مليون مستخدم نشط يوميًّا وفي المتوسط، يتم إرسال أكثر من 4 مليارات سنابس يوميًّا، ومن المعروف أن سناب شات يحظى بشعبية كبيرة بين الأجيال الشابة، لا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

 

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