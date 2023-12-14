الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

العقوبة الانضباطية المتوقعة لـ "طالبين" اعتدى ولي أمرهما على مدير مدرسة بمطواة في المنصورة

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، عقوبة طالبين بمدرسة فخر الرسمية للغات، اعتدى ولي أمرهما بمطواة على مدير المدرسة، وفقا للائحة الانضباط.

 

وقال شعبان: إن قانون الانضباط ينص على استبعاد الطالبين ونقلهما إلى مدرسة أخرى أقل منها. 

 

وأشار شعبان إلى أن الطالبين لم يلتزما بالحضور للحصص الدراسية وسيتم نقلهما لمدرسة حكومة عربي. 

 

وأكد أن ولي الأمر حاول الهجوم على مدير المدرسة بمطواة ونجح الأمن الإداري في التحفظ عليه، وتم الاتصال برجال الشرطة، وتحرير المحضر اللازم، وإلقاء القبض على ولي الأمر وسيتم تطبيق القانون.

 

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وكانت مدرسة فخر الرسمية للغات في منطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، قد شهدت واقعة إقدام ولي أمر بالاعتداء على مدير المدرسة على إثر إقصاء أبنائه من النشاط المدرسي.

 

وعلى الفور ألقت الأجهزة قسم ثان المنصورة القبض على ولي أمر طالبين بإحدى المدارس، بتهمة التعدي بالضرب على مدير مدرسة.

 

بدأت الواقعة باعتداء ولي أمر طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، على مدير مدرسة فخر الرسمية للغات في بالمنصورة بمحافظة  الدقهلية، بحجة أن المدير أقصى نجليه من النشاء المدرسي وعدم انتظامهما بالحصص الدراسية، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم شرطة ثان المنصورة من ضبطه.

 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على مدير مدرسة بمنطقة عزبة عقل دائرة القسم.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط ولي الأمر وبيده الأداة المستخدمة مكواه.

 

 وبالفحص تبين قيام نبيل.ع، بالتعدي على حسين.م، 52 عاما، مدير المدرسة ومقيم بشارع الأتوبيس بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض مطواة، حال تواجده بالمدرسة وذلك لقيام المدير بإقصاء نجليه من النشاط المدرسي وعدم انتظامها بالحصص الدراسية.

 

بسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة اعتراضا على أسلوب المعاملة مع أبنائه داخل المدرسة، وتم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

 

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

 

المادة 246

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون

 

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

 

المادة 247

 

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

 

المادة 248

 

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

 

المادة 249

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

 

(ثالثا) اختطاف إنسان.

 

المادة 250

 

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

 

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

 

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

المادة 251

 

ولا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

 

 

 

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