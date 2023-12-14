إقرأ بالمصري، تعليم الوادى الجديد يشارك بتصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة

أعلن المهندس سيد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة بتصفيات الجمهورية لمسابقة فرسان القراءة والذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية، والتى تأتى هذا العام تحت شعار " إقرأ بالمصرى ".

وأوضح مدير التعليم بالوادي الجديد، أن المسابقة جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام المكتبات واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية

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وأشار سيد، إلى أن هذه النوعية من المسابقات تهدف إلى تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.

وتكمن أهمية المسابقة فى كونها مستندة إلى أهداف طموحة تتجاوز نشر ثقافة القراءة لتشمل تنمية القدرة على التفكير التحليلي والنقدى لدى القراء وصولًا إلى جيل مؤهل لقيادة تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.

أضاف، إن عصرنا الحالى يتطلب تنشئة الأجيال الجديدة على الولاء والانتماء للوطن لمحاربة الفساد، ومن هنا تشكل الثقافة والقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول من أى غزو خارجى، ويكمن ذلك من خلال المعلومات التى يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لديهم، انطلاقًا من أهمية الثقافة والقراءة فى رفع الوعى لمفهوم قيمة الولاء والإنتماء للوطن.

تقوم المسابقة على مناقشة الطلاب فى موضوعات محددة للمراحل التعليمية على مستوى القاهرة وهى كالتالى:

أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المدارس الإبتدائية):

_ معنى إسم مصر وموقعها الجغرافى ودورها داخل الوطن العربى وقارة أفريقيا.

_ أهم القصص الشعبى المصري ودوره فى مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساس (المدارس الأعدادية):

_ أهم الكتاب والشخصيات المصرية التى أثرت فى العالم.

_ أهم المعالم السياحية فى محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا: طلاب المدارس الثانوية:



_ تحدث عن الحضارة المصرية فى إحدى فتراتها المفضلة لديك ( الفرعونية _ القبطية _ الإسلامية _ الحديثة).

_ المشكلات المصرية المعاصرة

( المناخ _ تلوث المياه _ تلوث الهواء _ الزيادة السكانية).

سيتم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية فى المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية، وذلك من خلال فريق تحكيم مكنون من ثلاثة أعضاء من موجهى أوائل وموجهى تخصصات

( المكتبات _ الدراسات الإجتماعية _ التربية الإجتماعية).

وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية تقوم الإدارة العامة للمكتبات بتشكيل لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبعث مدير تعليم الوادي الجديد، خالص أمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

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