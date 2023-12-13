تعليم الوادى الجديد يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى (عام وفنى )، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

وأوضح مدير تعليم الوادي الجديد، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الأول والثانى الإعدادى ( عام _ لغات _ مهنى ) ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل.

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فيما تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى فى الفترة من 16 حتى 24 من يناير.

□ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترة من 9 حتى 24 يناير

وستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ( حسب المجال والتخصص ) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير

□ امتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21يناير

وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد امتحانات الترم الأول 2024، لطلاب في الصفوف بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالمدارس، حيث جاء موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 – 2024 ليكون يوم الأحد 14 يناير 2024.

ومن المقرر أن تعلن المديريات التعليمية بالمحافظات جدول الامتحانات للطلاب بصفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وفقا لطبيعة الدراسة في كل مديرية، حيث تستمر الامتحانات لمدة أسبوعين تقريبا بداية من 14 يناير 2024 وحتى 25 يناير 2024.

فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني 2024 (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وتستمر امتحانات الترم الأول 2024 لمدة أسبوعين، وستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين.

وستنتهي إجازة نصف العام 2024 يوم الخميس 8 فبراير 2024، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

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