أهلي جدة بالقوة الضاربة أمام الفيحاء في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله عن التشكيل الرسمي لفريقه أهلي جدة ضد الفيحاء، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 14-12-2023، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بالعبيد - ديميرال - إيبانيز - مجرشي.

خط الوسط: المجحد - فرانك كيسيه - فيجا.

الهجوم: رياض محرز - سانت آلان ماكسيمين - البريكان.

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.

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يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

فيما وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.



