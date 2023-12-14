123 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع، باجمالى 123 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.



فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.

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مؤشرات البورصة، فيتو

التفاصيل الكاملة لحركة تداولات البورصة المصرية الأحد

البورصة المصرية، تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10460 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 % عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 % عند مستوى 7.549.68 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.



كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.