كارمن سليمان تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها مصطفى جاد

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورا لها من الأراضي المقدسة بعد أدائها مناسك العمرة.

وظهرت كارمن سليمان خلال الصور برفقة زوجها مصطفى جاد، وتفاعل معهما عدد من متابعيهما عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

الزواج المبكر

وفي وقت سابق قالت الفنانة كارمن سليمان إنها تزوجت مبكرا فى سن 22 عاما، وهذا له مميزات كبيرة وأنجبت طفلها "زين"، موضحة: "دخلت الفن بالصدفة ولم أكن أسعى للعمل فيه".



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش، في برنامج" abtalks"، المذاع عبر موقع " يوتيوب": "أثناء إعداد لإحدى الحفلات المدرسية أخبرتني صديقة لى بأن هناك برنامجا لاكتشاف المواهب الفنية، وبالفعل اشتركت فى البرنامج، وكانت لجنة التحكيم أحلام وراغب علامة وحسن الشافعي، وحدثت مواقف كثيرة صعبة، خاصة وأنى تعودت أن كل شيء يتعمل لى، ففوجئت بأنني أقف بمفردي أمام اللجنة، فارتبكت خاصة وأني متمرمطش".

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وأوضحت: "بخاف من تحمل المسئولية، وذلك فى فترة طفولتي، ولكن بعد الزواج بدأت أتحمل ذلك ولكن أواجه صعوبة أيضا فأنا شخصية تعودت أني أخد كل حاجة على الجاهز"، مضيفة: " من مميزات الزواج مبكرا هو الإنجاب خاصة وأني شعرت بأنني وأبني أصدقاء، ولكن الزواج مبكرا حرمنى من أشياء أخرى منها السفر بمفردي والعيش بحرية، فتبقي المسئولية والأولاد أمر يشغل بالي كثيرا".

وتابعت: “زواجي جاء بالصدفة، وتم سريعا، لأنه كان اختياري، ثم أنني لم يكن لدي شروط معينة فى شريك حياتي، على عكس أصدقائي حاليا اللى كل يوم يرتفع سقف شروطهم فى فارس أحلامهم" وقالت: “ ولدت فى محافظة الشرقية وتحديدا فى قرية تابعة لمدينة الزقازيق، وكان ذلك سببا فى منعي من السفر بمفردي، ولم أنفصل عن أهلي، حتى بعد زواجي”.