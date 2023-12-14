الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كارمن سليمان تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها مصطفى جاد

كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، فيتو

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورا لها من الأراضي المقدسة بعد أدائها مناسك العمرة.

وظهرت كارمن سليمان خلال الصور برفقة زوجها مصطفى جاد، وتفاعل معهما عدد من متابعيهما عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

الزواج المبكر

 

وفي وقت سابق قالت الفنانة كارمن سليمان إنها تزوجت مبكرا فى سن 22 عاما، وهذا له مميزات كبيرة وأنجبت طفلها "زين"، موضحة: "دخلت الفن بالصدفة ولم أكن أسعى للعمل فيه".

 


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش، في برنامج" abtalks"، المذاع عبر موقع " يوتيوب": "أثناء إعداد لإحدى الحفلات المدرسية أخبرتني صديقة لى بأن هناك برنامجا لاكتشاف المواهب الفنية، وبالفعل اشتركت فى البرنامج، وكانت لجنة التحكيم أحلام وراغب علامة وحسن الشافعي، وحدثت مواقف كثيرة صعبة، خاصة وأنى تعودت أن كل شيء يتعمل لى، ففوجئت بأنني أقف بمفردي أمام اللجنة، فارتبكت خاصة وأني متمرمطش".

Advertisements

 

وأوضحت: "بخاف من تحمل المسئولية، وذلك فى فترة طفولتي، ولكن بعد الزواج بدأت أتحمل ذلك ولكن أواجه صعوبة أيضا فأنا شخصية تعودت أني أخد كل حاجة على الجاهز"، مضيفة: " من مميزات الزواج مبكرا هو الإنجاب خاصة وأني شعرت بأنني وأبني أصدقاء، ولكن الزواج مبكرا حرمنى من أشياء أخرى منها السفر بمفردي والعيش بحرية، فتبقي المسئولية والأولاد أمر يشغل بالي كثيرا".

 

 

وتابعت: “زواجي جاء بالصدفة، وتم سريعا، لأنه كان اختياري، ثم أنني لم يكن لدي شروط معينة فى شريك حياتي، على عكس أصدقائي حاليا اللى كل يوم يرتفع سقف شروطهم فى فارس أحلامهم" وقالت: “ ولدت فى محافظة الشرقية وتحديدا فى قرية تابعة لمدينة الزقازيق، وكان ذلك سببا فى منعي من السفر بمفردي، ولم أنفصل عن أهلي، حتى بعد زواجي”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان مصطفي جاد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

في احتفالية بقصر محمد علي، كارمن سليمان تتألق بفستان أبيض مفتوح الظهر، وشقيقة صلاح تختار الفضفاض (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في منافسات الدوري الممتاز

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

مشاهدة لقاء الزمالك والمصري في الدوري المصري بث مباشر

استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء جدة السعودي بصاروخ في البحر الأحمر

حريق داخل مول تجاري شهير في مدينة نصر

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

تفاصيل حلقتي "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

بعد حواره مع قصواء الخلالي، عمرو حمزاوي يتصدر التريند

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

المزيد

انفوجراف

شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية