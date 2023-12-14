الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

10 توصيات مهمة لمؤتمر تحدي الإعاقة يوضحها نقيب العلاج الطبيعي

مؤتمر تحدى الإعاقة،
مؤتمر تحدى الإعاقة، فيتو

تحدى الإعاقة، قال النقيب العام الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة.

مؤتمر تحدى الإعاقة

وأضاف خلال مؤتمر تحدى الإعاقة في نسخته الخامسة: "دارت المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر  حول تحدي الإعاقة في عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركي العضلي العظمي، فضلا عن الجهاز العصبي العضلي، وإصابات الملاعب وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلا عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسة خاصة في العلاج الكلي والذي يشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثي، حيث تحتوي هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التي ناقشها المؤتمر".

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توصيات مهمة في مؤتمر تحدى الإعاقة

وأوضح: بنهاية المؤتمر الخامس لتحدي الإعاقة وفي الجلسة الختامية للمؤتمر كانت توصيات المؤتمر علي النحو التالي: -
1. تقوم نقابة العلاج الطبيعي بدعم كافة الكليات لعمل دبلومة مهنية في EMG
2. الاهتمام وتوجيه الاخصائيين للعمل بالعناية المركزة وذلك لأهمية دور العلاج الطبيعي بها، حيث تقوم النقابة مع وزارة الصحة بزيادة التكليف في هذا التخصص 
3. الاهتمام وعمل ورش عمل ونافذة جديدة للعلاج الطبيعي للعمل في مجال vestibular rehabilitation 
4. توجيه الاهتمام بدور العلاج الطبيعي في hemodialysis 
5. عمل بروتوكولات تعاون مع كافة الجمعيات الطبية المصرية في جميع التخصصات
6. المؤتمرات القادمة للنقابة ستكون بالتعاون مع بنك المعرفة المصري 
7. تفعيل ورش العمل المتخصصة في العلاج الطبيعي للتعليم المستمر 
8. تشجيع الطلاب والطالبات على البحث العلمي، حيث كان هناك 5 أبحاث ترقي للنشر الدولي
9. الاستفادة من restricted blood flow في العلاج الحركي 
10. عدم اعتماد أي دورات أو مؤتمرات أو ورش عمل إلا من خلال النقابة أو الجامعات طبقا لتوصيات المجلس الصحي المصري.

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حضور مؤتمر تحدى الإعاقة

ولفت إلى حضور أكثر من 2000 مشترك من مختلف الجامعات والنقابات الفرعية والمحافظات بمصر وأكثر من 25 شركة عارضة وأكثر من 70 محاضرا على مدار يومي انعقاد المؤتمر.

 

وانتهت فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة في نسخته الخامسة، والذي عقد تحت رعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمصر، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، والذي يهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوي الإعاقة.

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مؤتمر تحدي الإعاقة تحدي الاعاقة نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي نقابة العلاج الطبيعي

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