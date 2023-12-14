الفيومي: قرار رئيس الوزراء بكتابة السعر على المنتجات الغذائية انتصار للمواطن

رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة السعر على المنتجات الغذائية، وإلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات.

وأكد الفيومي، أن القرار بمثابة انتصار للمواطن، ودليل على اهتمام الحكومة بالسيطرة على انفلات الأسعار لكثير من السلع، وعودة استقرار السوق، الذي عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات في الأسعار.

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قرار كتابة السعر على المنتجات

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج أتى لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، مشيرا إلى أن ما يحدث من بعض التجار يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الإمداد، أثرت بدورها علي توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين، وهو ما نتج عنه زيادة في الطلب بشكل كبير عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.

منع التلاعب في الأسعار

وطالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بيد من حديد وبكل قوة على الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه رغم التوتر في الذي يشهده العالم والذي أثر بشكل كبير على عمليات استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ما زال آمنا، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يكفي لعدة شهور قادمة، ويفي لتلبية احتياجات المواطنين.