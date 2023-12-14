تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية لمواجهة احتكار السلع بالشرقية

قال المحاسب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه قام بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018. وخلال شهر نوفمبر الماضي وذلك في إطار متابعة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

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تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن. حيث قام جهاز حماية المستهلك بفرع الشرقية بشن عدة حملات بالاشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة ( الزقازيق - وديرب نجم - ههيا - أبو حماد - بلبيس) وأسفرت تلك الحملات عن تحرير( 212) محضرًا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للاشتراطات الصحية ولإحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الرقابة التموينية وضبط الأسواق والمحال التجارية

وأضاف أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير(102) محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية / مخازن حدايد وبويات/ سوبر ماركت / محال بقالة / محال أعلاف حيوانية / مستودعات مواد البناء / مخازن ومحال أسمدة زراعية / محطات تموين سيارات/ مصانع حلوي / مخازن منظفات كيماوية).وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير(29) محضرًا ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسيكلات / محال أدوات كهربائية / ثلاجات عرض وبيع اللحوم /محال فلاتر مياه / محال أدوات كهربائية / محال سيراميك) وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

فى مجال الرقابة على الخبز وسلامة الغذاء

في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير( 7) محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.وفي مجال الرقابة على سلامة الغذاء.. تم المرور على 9 منشآت وتحرير (27) محضرًا ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة المكان وتم التحفظ علي 150 كجم لحوم و375 لحوم مصنعة و225 كيلو أسماك فاسدة و15 طن جزر مخلل و10 أطنان ملح و750 كيلو جبن و350 لتر عصائر.

فى مجال العلاج الحر والطب البيطرى

وفي مجال العلاج الحر تم تشكيل حملة بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة وبالمرور على مركز للتجميل تبين أن المكان غير مرخص وصدر بشأنه قرار غلق إداري سابق ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب وكذلك بيع ادوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.وفي مجال الطب البيطري.. تحرير(46) محضرًا ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 730 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.