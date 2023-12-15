سكرتير شعبة الذهب: مصنعية الذهب الإيطالي أعلى من المحلي

مصنعية الذهب الايطالي، قال نادي نجيب سكرتير شعبه الذهب والمجوهرات بالغرفة التجاريه سابقا إن مصنعية الذهب المحلي تختلف عن مصنعية الذهب المستورد والذهب الايطالي.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق وخبير صناعة الذهب إن الذهب الإيطالي يشهد زيادة في مصنعية طفيفة عن الذهب المحلي لافتا إلى أن الذهب المستورد محمل بالضرائب والرسوم والمصنعية عليه تكون أعلى.

مصنعية الذهب الايطالي

ولفتت “نجيب” إلى أن المصنعية على الذهب الايطالي تصل تقريبا الى 400 جنيه في الفترة الحالية.

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آخر زيادة في مصنعيه الذهب بشكل عام

وكان قد قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن قرار زيادة نسبة 10 % على قيمة مصنعية الذهب في يوليو الماضي؛ ليس بالأمر الجديد، موضحًا أن القرار يأتي في إطار تحصيل ضريبة القيمة المضافة وفق البروتوكول الموقع بين الشعبة العامة للمصوغات ومصلحة الضرائب

واوضح ان قيمة الضريبة المضافة ثابتة 14 % وفقا للقانون، موضحا أن ضريبة الذهب تحدد بناء على المصنعية، مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط مصنعية الذهب بصفة سنوية.

زيادة متوسط المصنعيات بقيمة 10% مطلع كل عام مالي

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة متوسط المصنعيات بقيمة 10% مطلع كل عام مالي جديد، موضحا أن قيمة الضريبة المضافة على سعر الجرام بعد القرار حوالي جنيه، لافتا في الوقت ذاته إلى تضمن القرار فرض الضريبة على السبائك الذهبية الصغيرة أوزان الـ 50 و100 جرام؛ باعتبارها حليًا ومشغولات ذهبية