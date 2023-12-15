الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سكرتير شعبة الذهب: مصنعية الذهب الإيطالي أعلى من المحلي

مصنعيه الذهب، فيتو
مصنعيه الذهب، فيتو

 مصنعية الذهب الايطالي، قال نادي نجيب سكرتير شعبه الذهب والمجوهرات بالغرفة التجاريه سابقا إن مصنعية الذهب المحلي تختلف عن مصنعية الذهب المستورد والذهب الايطالي.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق وخبير صناعة الذهب إن الذهب الإيطالي يشهد زيادة في مصنعية طفيفة عن الذهب المحلي لافتا إلى أن الذهب المستورد محمل بالضرائب والرسوم والمصنعية عليه تكون أعلى.

مصنعية الذهب الايطالي 

ولفتت “نجيب” إلى أن المصنعية على الذهب الايطالي تصل تقريبا الى 400 جنيه في الفترة الحالية.

Advertisements

آخر زيادة في مصنعيه الذهب بشكل عام 

وكان قد قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن قرار زيادة نسبة 10 % على قيمة مصنعية الذهب في يوليو الماضي؛ ليس بالأمر الجديد، موضحًا أن القرار يأتي في إطار تحصيل ضريبة القيمة المضافة وفق البروتوكول الموقع بين الشعبة العامة للمصوغات ومصلحة الضرائب

واوضح ان قيمة الضريبة المضافة ثابتة 14 % وفقا للقانون، موضحا أن ضريبة الذهب تحدد بناء على المصنعية، مع الأخذ في الاعتبار تغير متوسط مصنعية الذهب بصفة سنوية.

زيادة متوسط المصنعيات بقيمة 10% مطلع كل عام مالي

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة متوسط المصنعيات بقيمة 10% مطلع كل عام مالي جديد، موضحا أن قيمة الضريبة المضافة على سعر الجرام بعد القرار حوالي جنيه، لافتا في الوقت ذاته إلى تضمن القرار فرض الضريبة على السبائك الذهبية الصغيرة أوزان الـ 50 و100 جرام؛ باعتبارها حليًا ومشغولات ذهبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الضرائب والرسوم الغرفة التجارية المجوهرات ذهب المستورد مصنعية الذهب

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

جيش الاحتلال يزعم إيقاف جنود أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في جنين عقب اقتحامه

أخبار مصر: وفاة الفنان عادل أنور، ساويرس يعلق على خطة اغتيال السنوار، اتحاد الكرة يصفع الزمالك، الأهلي والاتحاد بالمونديال

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

الأهلي vs اتحاد جدة.. كهربا يقود التشكيل المتوقع.. وكولر يراجع خطة المباراة.. والقناة الناقلة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 15-12-2023 بالأسواق

كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة والقناة الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

ردا على تدنيس مسجد، مجهولون يقتحمون كنيس يهودي بتل أبيب ويرفعون الأذان فيه (فيديو)

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 15-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة، الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية