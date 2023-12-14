بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تقدم بوابة فيتو بثا مباشرا لمشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي، والتي تجري اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، وستقام في بلجيكا ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق مباراة ليفربول أمام مضيفه سانت جيلواز في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز

سجل النجم المصري محمد صلاح، غيابا عن قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي، لمواجهة مضيفه فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

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وشهدت قائمة ليفربول غياب عدد كبير من اللاعبين من أجل الراحة، بقرار من المدرب كلوب، لعدم أهمية وتأثير المباراة على مستقبل الريدز في البطولة.

ويمتلك ليفربول 12 نقطة في صدارة المجموعة وضمن تأهله، بينما تتبقى البطاقة الأخيرة بين تولوز وسانت جيلواز، حيث إن النادي الفرنسي ينتظر هدية من الريدز بالفوز على الفريق البلجيكي، بشرط انتصار تولوز على لاسك في المباراة الأخرى.

قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.

وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

خط الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.

محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

وتوج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصد الجائزة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.