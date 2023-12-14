الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

نجم تشيلسي يكشف سبب رفضه الانضمام إلى ليفربول

كايسيدو،فيتو
كايسيدو،فيتو

علق مويسيس كايسيدو، متوسط ميدان تشيلسي، على السبب وراء رفضه الانضمام إلى ليفربول الصيف الماضي.

وانضم كايسيدو لتشيلسي في صفقة قياسية في بريطانيا بقيمة 115 مليون إسترليني في شهر أغسطس الماضي، واضعًا ليفربول في أزمة كبيرة في ظل سعيه لتعويض رحيل فابينيو.

كايسيدو يكشف سبب رفضه ليفربول 

وقال كايسيدو في تصريحات "لسكاي سبورتس": "بدأت في التحدث مع تشيلسي منذ فترة طويلة، وكان من المستحيل رفضه بعد الدعم الكبير الذي قدموه لي".

وأضاف: "كانت الأمور معقدة في الصيف للرحيل عن برايتون، وكان تشيلسي حاضرًا معي، وفي اللحظة الأخيرة تواصل معي ليفربول، ولكن كان الوقت متأخرًا لرغبتي حينها في اللعب للبلوز، كان من الصعب رفض هذا النادي".

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وعن شعوره بالضغط بسبب الثمن المرتفع الذي انتقل به، علق كايسيدو: "الأمر لا يرتبط بالثمن، ولكن في تشيلسي يجب عليك الفوز في كل مباراة، وإذا لم تحقق الفوز تشعر بالضغط لرغبة الجماهير في مشاهدة الانتصار دائمًا".

وتابع: "في بعض الأحيان يكون من الصعب تحقيق الفوز لصعوبة الخصوم، ولكن نعرف بأننا تشيلسي ولكننا أيضًا فريق جديد يتألف من لاعبين شباب، وبدوري أتواجد هنا منذ 4 شهور فقط، كل شيء جديدة بالنسبة لي، والأمر يتطلب بعض الوقت".

وواصل: "نجحت في تحقيق الكثير في مسيرتي من اللعب للمنتخب الوطني وبرايتون، تم إنفاق المال علي لتقديمي مستوى مميز الموسم الماضي، أعرف أن تلك اللحظات ستعود مرة أخرى، في كرة القدم هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة".

واستكمل: "أمر الآن بفترة سيئة، فأنا وأسرتي نعاني بسبب ما نقرأه ونستمع إليه ومما يقوله البعض عني، الأمر صعب ولكن أحاول التحلي بالقوة، فهذه هي كرة القدم".

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مويسيس كايسيدو تشيلسي ليفربول لتشيلسي برايتون

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