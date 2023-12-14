حاول الهجوم عليه بمطواة.. تفاصيل القبض على ولي أمر اعتدى على مدير مدرسة بالدقهلية.. والسبب صادم

شهدت مدرسة فخر الرسمية للغات في منطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية واقعة إقدام ولي أمر بالاعتداء على مدير المدرسة على إثر إقصاء أبنائه من النشاط المدرسي.

وعلى الفور ألقت الأجهزة قسم ثان المنصورة القبض على ولي أمر طالبين بإحدى المدارس، بتهمة التعدي بالضرب على مدير مدرسة.

بدأت الواقعة باعتداء ولي أمر طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، على مدير مدرسة فخر الرسمية للغات في بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، بحجة أن المدير أقصى نجليه من النشاء المدرسي وعدم انتظامهما بالحصص الدراسية، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم شرطة ثان المنصورة من ضبطه.

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تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على مدير مدرسة بمنطقة عزبة عقل دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط ولي الأمر وبيده الأداة المستخدمة مكواه.

وبالفحص تبين قيام نبيل.ع، بالتعدي على حسين.م، 52 عاما، مدير المدرسة ومقيم بشارع الأتوبيس بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض مطواة، حال تواجده بالمدرسة وذلك لقيام المدير بإقصاء نجليه من النشاط المدرسي وعدم انتظامها بالحصص الدراسية.

بسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة اعتراضا على أسلوب المعاملة مع أبنائه داخل المدرسة، وتم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

ومن جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن ولي الأمر حاول الهجوم علي مدير المدرسة بمطواة ونجح الأمن الإداري في التحفظ عليه وتم الاتصال برجال الشرطة وتحرير المحضر اللازم والقاء القبض علي ولي الأمر وسيتم تطبيق القانون.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

المادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

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وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

المادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

المادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 249

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

المادة 250

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

المادة 251

ولا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

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