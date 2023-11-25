السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اعتداء الشرطة على شخص واحتجازه بدون وجه حق بالشرقية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة احتجاز الشرطة شخصًا من دون وجه حق في الشرقية، والاعتداء عليه من قبل الشرطة.

 

حكاية سيدة هربت من منزل زوجها لتسكن مع عاطل في الإسكندرية.. اصطحبت طفلتها إلى رحلة الإثم.. مقتل الرضيعة على يد عشيق الأم.. ضبط المجرمين وعرضهما على النيابة

القبض على المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

ورصدت المتابعة الأمنية شكوى رجل على موقع "فيس بوك" متضمنًا تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدي على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.
 

وبفحص المختصين، تبيَّن عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجارى قامت الأجهزة الأمنية بضبط (نجل الشاكي "له معلومات جنائية" - ومحكوم عليه بالحبس سنة في قضية "ضرب") وآخر "محدد" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى الصنع وطلقة).

Advertisements

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركز شرطة الحسينية مخدر الهيروين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حكاية سيدة هربت من منزل زوجها لتسكن مع عاطل في الإسكندرية.. اصطحبت طفلتها إلى رحلة الإثم.. مقتل الرضيعة على يد عشيق الأم.. ضبط المجرمين وعرضهما على النيابة

القبض على المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

مقتل عنصرين شديدي الإجرام أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القليوبية

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية في المحافظات

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين وآيس بالقاهرة (صور)

حملة أمنية تضبط 18 قضية مخدرات و33 قطعة سلاح ناري فى أسيوط وأسوان ودمياط

دورة تدريبية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا (صور)

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الثلاثين للكوادر الإدارية بالدولة 

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

بدأت بخلع الحجاب وتدريب الرجال في الجيم.. السر وراء آخر ظهور صادم لـ بيج ياسمين (فيديوجراف)

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين

دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما

موعد عودة كهربا للمشاركة في مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

Advertisements

منوعات

المزيد

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بدأت بخلع الحجاب وتدريب الرجال في الجيم.. السر وراء آخر ظهور صادم لـ بيج ياسمين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية