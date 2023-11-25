الأمن يكشف حقيقة اعتداء الشرطة على شخص واحتجازه بدون وجه حق بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة احتجاز الشرطة شخصًا من دون وجه حق في الشرقية، والاعتداء عليه من قبل الشرطة.
ورصدت المتابعة الأمنية شكوى رجل على موقع "فيس بوك" متضمنًا تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدي على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.
وبفحص المختصين، تبيَّن عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجارى قامت الأجهزة الأمنية بضبط (نجل الشاكي "له معلومات جنائية" - ومحكوم عليه بالحبس سنة في قضية "ضرب") وآخر "محدد" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى الصنع وطلقة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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