الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة المنصورة ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف QS العالمي

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فيتو

حصدت جامعة المنصورة مكانا متميزا لتكون ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024.

 

حيث أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ظهور جامعة المنصورة بترتيب متقدم فى نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، واحتلت جامعة المنصورة المركز الثانى بقائمة الجامعات المصرية وجاءت بهذا التصنيف بالمرتبة (364 عالميًا).


وتم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم تقريبًا.

وأوضح  الدكتور شريف يوسف خاطر أن تقدم جامعة المنصورة  في مؤشرات تصنيف QS يرجع إلى استراتيجية  الجامعة للارتقاء وتطوير البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية وأهداف التنمية المستدامة، كما ساهمت جودة الأبحاث العلمية المشتركة للنشر في مجلات عالمية عالية التأثير وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات.

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الجدير بالذكر أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على 3 معايير رئيسية هم (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.

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