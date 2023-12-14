الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية بالجامعة لإجراء المقابلات مع المرشحين لعمادة الكلية، وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنيا، والدكتور طلعت عبد المتعال الأستاذ بكلية التربية النوعية جنوب الوادي.

 

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وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة  بأن اللجنة استمعت إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المرشحين لعمادة الكلية ورؤية كل مرشح لتطوير الكلية من الناحية التعليمية والبحثية والمجتمعية، مؤكدا حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية تامة وطبقا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأضاف "عكاوي" أنه تقدم لشغل المنصب كل من الدكتور عمرو عبد القادر، الدكتور أحمد حلمي، الدكتورة بدرية حسن، الدكتور شعبان حسن، والدكتورة هدية دندراوي.

 

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