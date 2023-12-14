جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بمعرض Food Africa

شارك وفد من طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات معرض food africa فوود أفريكا بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.

وزار وفد الجامعة عددا من الأجنحة الهامة، بمعرض فوود أفريكا، كما حضر الطلاب على هامش المعرض، العديد من المحاضرات والندوات العلمية المقامة واطلعوا على أحدث التقنيات في مجال الأغذية بما يصقل معرفة طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، واطلاعهم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التصنيع الغذائي وذلك لمواكبة العصر التكنولوجي في مجال الصناعة.

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ضم وفد الجامعة المشارك في المعرض؛ كل من الدكتور عمر السنوسي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وم. فاطمة عوض، معيدة بنفس البرنامج.

المعرض يمثل تجمعا مهما للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية.