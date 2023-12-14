طرح الإعلان الرسمي لفيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة الإعلان الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض السينمائي في شهر يناير عام 2024.

وتظهر الفنانة إسعاد يونس من خلال العمل بشخصية عظيمة وهي امرأة فقدت بصرها نتيجة حادث تعرضت له، فيما ظهر كريم عفيفي بشخصية “نجلها ”.

الإعلان الرسمي لفيلم عصابة عظيمة

ويضم فيلم عصابة عظيمة عددا من النجوم على رأسهم إسعاد يونس ومحمد محمود وكريم عفيفي وفرح الزاهد ومؤدي المهرجانات عنبة غيرهم من النجوم وهو من إخراج وائل إحسان.

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وكشفت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والذي يأتي تحت اسم “عصابة عظيمة” الموعد الرسمي لطرحه بدور العرض السينمائية المصرية والعربية.

وتستعد الفنانة إسعاد يونس لعرض فيلمها الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة ، وذلك بعد تجربتها الأخيرة بالسينما من خلال فيلم 200 جنيه الذي عرض في عام 2021.

وقررت شركة الإنتاج وصناع فيلم عصابة عظيمة عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال العام الجديد يوم 7 من شهر يناير 2024.

وتدور قصة فيلم إسعاد يونس الجديدة “عصابة عظيمة” في إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في فيلم سينمائي

يذكر أن تعاقد أحمد مكي علي فيلمه الجديد مع إسعاد يونس، ومن المقرر عرضه في صيف 2024، ومن المفترض أن تكشف “المنتجة” التفاصيل الكاملة قريبا.

تفاصيل مسلسل تيتة زوزو لـ إسعاد يونس

وكشفت المخرجة شيرين عادل عن أحدث الأعمال الدرامية التي تقوم بإخراجها الفترة القادمة.

وقالت المخرجة شيرين عادل في تصريح خاص لفيتو: "هناك بالطبع خطر يداهمنا بسبب الذكاء الاصطناعي وهو جديد بالنسبة لنا وهذا ما جسدته بعض المسلسلات في هذه الفترة مثل مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع".

وتابعت: "مفروض هدخل مع أستاذة إسعاد يونس مسلسل اسمه تيتة زوزو وهو عن الذكاء الاصطناعي وده المستجد اللي موجود على الساحة ولازم نتناول الموضوع من كافة الزوايا".