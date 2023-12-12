الموعد الرسمي لطرح فيلم "عصابة عظيمة" بدور العرض

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والذي يأتي تحت اسم “عصابة عظيمة” الموعد الرسمي لطرحه بدور العرض السينمائية المصرية والعربية.

تفاصيل فيلم عصابة عظيمة

إذ تستعد الفنانة إسعاد يونس لعرض فيلمها الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة ، وذلك بعد تجربتها الأخيرة بالسينما من خلال فيلم 200 جنيه الذي عرض في عام 2021.

وقررت شركة الإنتاج وصناع فيلم عصابة عظيمة عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال العام الجديد يوم 7 من شهر يناير 2024.

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ويضم فيلم عصابة عظيمة عددا من النجوم على رأسهم الفنانة إسعاد يونس وكريم عفيفي ومؤدي المهرجانات عنبة وفرح الزاهد وغيرهم وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

فيلم عصابة عظيمة، فيتو

وتدور قصة فيلم إسعاد يونس الجديدة “عصابة عظيمة” في إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

ويتعاون الفنان أحمد مكي مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ، في فيلم سينمائي جديد، بعد غياب “مكي” عن السينما لسنوات، حيث كان آخر أفلامه «سمير أبو النيل» الذي عرض في عام 2013.

أحمد مكي وإسعاد يونس

أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في فيلم سينمائي

وتعاقد أحمد مكي علي فيلمه الجديد مع إسعاد يونس، ومن المقرر عرضه في صيف 2024، ومن المفترض أن تكشف “المنتجة” التفاصيل الكاملة قريبا.

تفاصيل مسلسل تيتة زوزو لـ إسعاد يونس

وكشفت المخرجة شيرين عادل عن أحدث الأعمال الدرامية التي تقوم بإخراجها الفترة القادمة.

وقالت المخرجة شيرين عادل في تصريح خاص لفيتو: "هناك بالطبع خطر يداهمنا بسبب الذكاء الاصطناعي وهو جديد بالنسبة لنا وهذا ما جسدته بعض المسلسلات في هذه الفترة مثل مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع".

وتابعت: "مفروض هدخل مع أستاذة إسعاد يونس مسلسل اسمه تيتة زوزو وهو عن الذكاء الاصطناعي وده المستجد اللي موجود على الساحة ولازم نتناول الموضوع من كافة الزوايا".