الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بالوجه البحري والإسكندرية

البابا تواضروس يلتقي
البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بالوجه البحري

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الوجه البحري ومحافظات القناة والقطاعات الرعوية بالإسكندرية بإجمالي ١٦ إيبارشية وقطاع رعوي.

ورحب القمص  بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الراهب القمص بولس آڤا مينا لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

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وتحدث القمص بيشوي نبيل عما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

فيما تناولت السيدة هايدي الفصالي من البنك المركزي، في كلمتها موضوع الشمول المالي للفئات المهمشة وكيفية تعليم الناس الإدارة الصحيحة لأموالهم ودور الكنيسة في زيادة الوعي في هذا السياق.

تكريم الطلبة المتفوقين

كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.

وفي كلمته شكر قداسة البابا تواضروس الثاني الحضور والمتكلمين، وتحدث من خلال الآية: "فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ، أَنَا الأَسِيرَ فِي الرَّبِّ: أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِيتُمْ بِهَا." (أف ٤: ١) عن ضرورة أن يكون كاهن الرعاية الاجتماعية أصيلًا في خدمته، وتناول ثلاثة تحت عنوان كن كاهنًا أصيلًا:
١- في الرعاية الأبوية: أي أن تكون أبًا حقيقيًا للرعية، أب يساعد ويعطي ويستر. 

٢- في التدبير الحكيم: أي أن تعلم أبناءك كيفية تدبير أمور حياتهم المنزلية والمالية والتعليمية والوقت، بشكل صحيح.

٣- في الخدمة المشبعة: أي أن تكون خدمتك مفيدة وفعالة سواء الخدمة الروحية أو التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو التنموية.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بالخدمات التي تقدمها الدولة داعيًا إلى ضرورة التوعية بهذه الخدمات بما يجعل الناس تستفيد منها.

كما أثنى قداسة البابا تواضروس على مكاتب التنمية التي يتم إنشاؤها في الإيبارشيات التي تسهم في رفع وعي أبناء الكنيسة وزيادة قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

وأعلن قداسة البابا تواضروس عن دعم مالي، كمرحلة أولى، سيقدم لـ ٣٠ إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.

واختتم بدعوة الجميع إلى الاستفادة من فترة الصوم ونهاية العام وميلاد السيد المسيح بالتوبة وممارسة سر الاعتراف وتصفية النفس.

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