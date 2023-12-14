الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه.

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سعر زيت الذرة في الأسواق

وسجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز  

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

 

أسعار زيت الذرة كريستال 

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

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أسعار زيت عباد الشمس كريستال 

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

 

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الزيت اسعار الزيت أسعار زيت الذرة زيت عباد الشمس أسعار زيت الممتاز سعر زيت الصويا المكرر

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