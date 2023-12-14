صحة الشرقية: منسقا الترصد للأمراض الصدرية بالوزارة يفاجئان مستشفى فاقوس

استقبل الدكتور محمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس العام اليوم الدكتورة إيمان سمير والدكتور حسام محمد منسقي الترصد بإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة جاءت هذه الزيارة لتفقد سير العمل بمستوصف الصدر بالمستشفى وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

مناظرة سجلات الدرن

حيث تم مناظرة السجلات الطبية الخاصة بالدرن والاطمئنان على توافر الأدوية مع التأكد من صرف المرضى طبقا لبروتوكول العلاج، تم التوصية بعمل مزارع للدرن وإرسالها لتسلم للمعمل الإقليمي، وطالبوا بضرورة وتعزيز العاملين بالمستوصف وذلك بزيادة هيئة التمريض والفنيين بالمعمل وبالأشعة واختتمت الزيارة بتفقد سير العمل بالمعمل

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الفرق الإشرافية تتفقد العمل بالمستشفى

ومن جهة أخرى قام مدير المستشفى يرافقه الفرق الإشرافية بالمرور في وقت سابق اليوم لتفقد سير العمل حيث بدأ مروره بعناية الأطفال تم الاطمئنان على حصول الحالات على الجرعات الدوائية طبقا لتشخيص الطبيب وعمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية، كما تفقد بعدها سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين تم فحص السجلات والملفات الطبية للحالات والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية واتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى وباشر بعدها المرور بعناية الكبد والجهاز الهضمي تم الاطمئنان على رضا المرضى عن الخدمة الطبية مع تمنى الشفاء العاجل ومناقشة الطبيب عن الحالات.

متابعة العناية المركزة ومناظرة الملفات

وانتقل بعدها لمتابعة سير العمل بالعناية المركزة حيث تم مناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من الحصول على كافة أوجه الرعاية الصحية كما تفقد سير العمل بالأقسام الإدارية وتم التأكد من سير العمل بمكتب قرارات نفقة الدولة، وشؤون العاملين مختتما زيارته المرور لتفقد سير العمل بالأقسام الداخلية كما تم التأكد من حصول المرضى على الرعاية الصحية والجرعات الدوائية بأقسام الأطفال والباطنة والعظام مع تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

انطلاق قافلة طبية بجزيرة النص

وأطلقت اليوم فى الصباح الباكر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية القافلة الطبية المجانية بقرية جزيرة النص بمركز ومدينة فاقوس لتعمل أيام الخميس والجمعة الموافق 14 و15 من شهر ديسمبر الحالى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتعليمات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة إن القافلة سيتم تقديم الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية حيث تشمل تخصص النساء وولادة بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وكافة أمراض الأطفال والأسنان وأمراض الفم والباطنة والأنف والأذن والرمد والعظام الكسور والجراحة العامة وأمراض القلب والجلدية والروماتيزم وأيضا المسالك البولية بالإضافة إلى كل ما يقرر من الأطباء بخصوص خدمات الأشعة والتحاليل بأنواعها المختلفة.