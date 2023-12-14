صحة الشرقية تعدم أغذية فاسدة وتحرر محاضر للمخالفين

قام فريق المكافحة بالإداره الصحيه بفاقوس بمكافحة يرقات البعوض وذلك بالمرور واستكشاف يرقات البعوض بترعة النحاس والترصد الحشري للبعوض البالغ واستكشاف مياه عزبة بمنطقة أبو خليل ومكافحة الذباب البالغ بمنطقة أبو غنية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحه بالشرقية وتحت إشراف الدكتورة مني عبد العزيز الطحاوي مدير إدارة فاقوس الصحية واستمرارا للجهود المكثفة من فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش يرقات الذباب والبعوض والناموس وحسب الخطة الموضوعة برش جميع الشوارع وأماكن توالد الذباب

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تحرير 17 محضر واعدام كميات من الاغذية

وقالت الدكتورة مدير الادارة الصحية بفاقوس ذلك وقام اليوم الخميس فريق مكتب مراقبه الاغذيه بحمله تحت اشراف انور الخياط رئيس قسم مراقبه الاغذيه حيث تم المرور على محموعة من اسواق بالارياف وتحرر ٩محاضرحسب القرار٧٠٧ بالاضافة الى و٨محاضرطبقا للقانون ٣٣ وتم إعدام كمية كبيرة من الخضروات ووايضا اعدام كمية كبيرة من مشروب البوظة ومشروبات ملونه بالاضافة الى اعدام مواد غذائية مختلفهبسبب تغير فى خواصها الطبيعية مضيفة انه قامت الفرق الطبيه اليوم ايضا بالانتشار المكثف لتنفيذ فاعليات حمله ١٠٠ يوم صحه بانحاء مدينه فاقوس وتوابعها ومن خلال السيارات المتنقله وايضا الفرق الثابته بجميع الوحدات الصحيه

مبادرة 100 يوم صحة لرئيس الجمهورية

وقالت الطحاوى ان مبادرة ١٠٠ يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة من صحه المرأه والكشف المبكر لحديثي الولاده عن ضعف السمع وصحه الام والجنين والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الامراض المزمنه وفحص المقبلين على الزواج، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

استمرار اعمال الفرق الطبية فى اداء عملها

هذا واستمرت الفرق الطبية التابعة باداره فاقوس فى وقت سابق بالانتشار المكثف لأكبر حدث ديمقراطي في مصر، من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء مدينه فاقوس وتوابعها، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤حيث تقوم الفرق الطبية بتقديم الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامنًا مع هذه المناسبة الكبرى.

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