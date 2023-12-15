الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس أندراوس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أندراوس أحد الاثنى عشر رسولًا.

 

قصة القديس أندراوس

﻿ سنة 62م استشهد القديس أندراوس الرسول وهو أخو بطرس الرسول.

وُلِدَ القديس أندراوس في بيت صيدا إحدى بلاد الجليل وكانت مهنته صيد السمك. كان تلميذًا ليوحنا المعمدان الذي أرشده إلى السيد المسيح، فتتلمذ على يديه وصار أحد الاثنى عشر رسولًا.

وبعد حلول الروح القدس في يوم الخمسين بشَّر بالإنجيل في بلاد الشام ثم في آسيا الصغرى وأخائية وكبادوكية وغلاطية وبيثينيّة، وأخيرًا استشهد في مدينة باتراس إحدى مدن أخائيّة ببلاد اليونان وذلك أنه ذهب إليها وأخذ يبشر أهلها بالإنجيل فآمن معظم أهلها على يديه وكاد يمحو عبادة الأوثان، ولما أحس الوالي بذلك قبض على القديس أندراوس وأمره بالتبخير للأوثان وإلا مات مصلوبًا.

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فرفض القديس واعترف بالسيد المسيح أنه الإله الحقيقي الذي افتدانا بدمه فغضب الوالي وأمر بصلبه ليموت نفس ميتة الذي يبشر باسمه. ففرح القديس بذلك وعملوا له صليبًا على شكل علامة ( x ) وهو إلى الآن يسمى صليب أندراوس، وصلبوه عليه. فبقى على الصليب يومين يعظ الناس ويثبتهم في الإيمان حتى أودع روحه الطاهرة بيد الرب ونال إكليل الشهادة. فأنزل المؤمنون جسده الطاهر من على الصليب ودفنوه بإكرام جزيل.

 

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