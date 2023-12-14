طريقة عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان، على الطريقة التركية
طريقة عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان، الكفتة من مشتقات اللحوم اللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى بديل جيد للصغار الذين يرفضون تناول اللحوم الحمراء.
وطريقة عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومذاقها لا يقاوم وتعتبر أكلة مبتكرة لعشاق الكفتة.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان.
مكونات عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان:-
نصف كيلو لحم مفروم
حبة فلفل أخضر حار مفروم
حبة فلفل أحمر حار مفروم
بقدونس مفروم
بصل مفروم
ملح وفلفل
بابريكا
جوزة الطيب
كسبرة جافة
باذنجان مقطع دوائر
طريقة عمل أسياخ الكفتة بالباذنجان:-
- نعجن اللحم مع الفلفل الحار والبقدونس والبصل والبهارات
- نشكل أصابع كفتة صغيرة الحجم.
- ثم نحضر أسياخ المطبخ الخشبية، ونضع بها أصابع الكفتة بالتناوب مع حبات الباذنجان.
- نرص الأسياخ في بايركس فرن مدهون بالزيت.
- ثم نغطى البايركس ونضعه بالفرن الساخن حتى تمام النضج وتصبح الكفتة ذهبية اللون.
- ثم نخرج الأسياخ من الفرن وتقدم الكفتة ساخنة.
ولعمل كفتة الحاتى
مكونات عمل كفتة الحاتى:-
نصف كيلو لحم مفروم
كوب لية ضانى
ربع كيلو بصلة مفرومة
ثمرة فلفل رومي مفروم
ربع كوب بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
كبيبة صيني
السبع بهارات
رشة قرفة
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
طريقة عمل كفتة الحاتى:-
- نحضر البصل المفروم ونصفيه جيدا ونأخذ الماء الناتج ونتركه جانبا.
- ثم نحضر بولة عميقة، ونضع بها اللحم المفروم واللية وجميع التوابل والبصل والبقدونس والبيكينح بودر ونعجن جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم سهل التشكيل.
- ثم نغطى اللحم وندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
- ثم نحضر ماء البصل ونضيف لها ملعقة صلصة ونفس توابل الكفتة، ونخرج اللحم من الفريزر، ونشكلها بخليط ماء البصل ثم نرص الكفتة فى صينية الفرن المدهونة زيت ثم نرشها بباقى خليط ماء البصل وندخلها الفرن حتى تمام النضج.
- ثم نخرجها من الفرن ونضع فحمة مشتعلة فى طبق ونضع الطبق داخل صينية الكفتة ونصب على الفحم زيت ثم نغطى الصينية لمدة نصف ساعة.
- ثم تقدم بعدها ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.
والكفتة تعتبر أكلة محببة للكبار والصغار، وتتميز بإمكانية تحضيرها بطرق وأشكال ونكهات مختلفة حسب الرغبة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.
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