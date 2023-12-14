محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء واجب العزاء والمواساة للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في وفاة السيدة حرم سيادته، حيث قدم المحافظ خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. ومن جانبه أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في مصابهم الأليم.

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محافظ بني سويف الأسبق

وكان الدكتور ممدوح غراب قد ادى فى وقت سابق قام بتقديم واجب العزاء والمواساة للدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بنى سويف الأسبق في وفاة المغفور له شقيقه، وذلك بمدينة ههيا، كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بنى سويف الأسبق عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في الراحل الكريم هذا وقد رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية وحمدي شامة رئيس مركز ومدينة ههيا.

المحافظ يقدم العزاء لوليد ندا

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء واجب العزاء والمواساة للدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق في وفاة السيدة والدته وذلك بمسقط رأسها بمدينة القنايات، وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

المحافظ يقدم العزاء للدكتور وليد ندا

وتقدم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق بخالص التقدير والامتنان لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة والدته كلفته إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية ورؤساء القطاعات الطبية والعاملين بها بالمحافظة رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات