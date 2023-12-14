الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

اتحاد الكرة ينعى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

عمرو عبد الحق، فيتو
عمرو عبد الحق، فيتو

اتحاد الكرة، حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على نعى الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي وافته المنية اليوم الخميس.

 

وأصدر اتحاد الكرة بيان  رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعى فيه الدكتور عمرو عبد الحق وجاء كالتالى:

“ ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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توفى منذ قليل الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت سهر عبد الحق شقيقة الدكتور عمرو عبد الحق تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" أخى وحبيبى دكتور عمرو عبد الحق في ذمة الله نسألكم الدعاء".

 

وكان الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، قد تعرض لوعكة صحية وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة.

 

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