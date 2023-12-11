اتحاد الكرة يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز والشيبي إلى الشؤون القانونية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية، وذلك للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقًا للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام، متهمًا حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

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ترددت أنباء بشأن تدخل اتحاد الكرة لحل أزمة حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد مثول الأول للنيابة في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية لم يتدخل من قريب أو بعيد في أزمة الشيبي مع حسين الشحات ولم يفكر أحد من المجلس في الصلح بينهما مثلما تردد.

وفوجئ عشاق وجماهير النادي الأهلي بمثول نجم الفريق حسين الشحات أمام النيابة العامة للاستماع لأقواله في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي.

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واتهم الشيبي لاعب نادي بيراميدز، اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالسب والضرب خلال تواجدهما في أرض ملعب المباراة وباشرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.



وكشف المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، الذي كان متواجدا برفقته في سراى النيابة، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، وقررت إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية.



وقال اللاعب حسين الشحات أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إنه أثناء تواجده في الملعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، تعرض للسب من قبل الشيبي طالبا استدعاء الشهود على الواقعة من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة، وأنه تمت معاقبته رياضيا بالإيقاف مباراتين عقب المباراة.

أقوال حسين الشحات في النيابة

وأكد حسين الشحات أمام النيابة العامة أنه تصالح مع اللاعب محمد الشيبي عقب المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي، وهناك فيديو تم تصويره للصلح، وأنه فوجئ بالبلاغ المتقدم ضده من قبل اللاعب الشيبي، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إهانة اللاعب وأنها مجرد مشادة كلامية بسبب عصبية اللعب.



وطلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب حسين الشحات من النيابة العامة استدعاء لاعبي الأهلي - شهود الواقعة، وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأيضا محمد مجدي قفشة.

وقررت النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوال حسين الشحات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال الشيبي لاعب نادي بيراميدز في اتهامه لـ «الشحات» بالسب والضرب خلال مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز.



أول تحرك من الخطيب في الازمة

ويقود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محاولات للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال الفترات القادمة.

ويقوم الخطيب بإجراء اتصالات مع كل الأطراف من أجل إنهاء الأزمة، خاصة عقب جلات النيابة الأخيرة والتحقيقات التي تحدث حاليا.



حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانون.. وعدم تدخل لجنة الانضباط وراء الأزمة

وأكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.

وقال في تصريحات إعلامية: "لو افترضنا أن هناك لاعبا حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك بدون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".

وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".

وأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الأساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".

وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، لا تعاقب محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعدما قام باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".

وأكد: "بالتأكيد ستكون هناك فوضى في الوسط الكروي بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء، ولكن كان يجب تدخل لجنة الانضباط وأن تؤدي دورها في هذه الأزمة بإصدار العقوبة المناسبة، وكان من حق اللاعب تصعيد الأزمة بعد قرار العقوبة المفروضة على الشحات".

خبير لوائح: لا يحق لـ الشيبي اللجوء للقضاء المدني

فيما أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أن المادة 138 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، بأنه لا يجوز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي محاكم مدنية أو إدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.

وقال في تصريحات إعلامية: "هل النزاع الذي حدث بين الشحات والشيبي في مباراة كرة قدم؟، نعم حدثت لأن المباراة تبدأ منذ فتح أبواب الاستاد وحتى مغادرة حرم الاستاد، وهو مفهوم معروف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "سبق وحدثت أزمة بين مصطفى محمد وحسين الشحات في نهائي القرن 2020، وتبادل اللاعبان اللاكمات وتدخل كاسونجو ودفع الشحات من الخلف، والثلاثي تمت معاقبتهم بشكل رسمي بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتم الاستئناف من جانب حسين الشحات وتم تخفيض العقوبة إلى مباراتين، وهذه الواقعة تم رفع تقرير بها رسميًا من جانب الحكم والمراقب، ولجنة الانضباط بالكاف عاقبت جميع اللاعبين وتم تطبيق القانون".

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